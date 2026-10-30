शेयर बाजार आज तेजी के साथ हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 308 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 116 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:24 pm Oct 30, 202604:24 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (30 अक्टूबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 308 अंक की बढ़त के साथ आज 74,459.53 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 116 अंक बढ़कर 23,053.10 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 143 अंकों की गिरावट के साथ 16,513.30 अंक पर बंद हुआ।