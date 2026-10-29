शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 905 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 237 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज सिरम SGS, अडाणी पोर्ट्स और JSW एनर्जी ने क्रमशः 6.78 फीसदी, 5.81 फीसदी और 5.36 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। यूनाइटेड स्पिरिट्स और अडाणी एंटरप्राइज के शेयरों में भी क्रमशः 5.06 फीसदी और 4.89 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

हीरो मोटोकॉर्प, नवीन फ्लोरीन, CG कंज्यूमर, कमिंस और ट्रेंट क्रमशः 4.09 फीसदी, 2.28 फीसदी, 1.96 फीसदी, 1.86 फीसदी और 1.79 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।