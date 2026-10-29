शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 905 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 237 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 905 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 237 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (29 अक्टूबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 905 अंक की बढ़त के साथ आज 74,151.04 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 237 अंक बढ़कर 22,936.75 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 155 अंकों की बढ़त के साथ 16,656.40 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज सिरम SGS, अडाणी पोर्ट्स और JSW एनर्जी ने क्रमशः 6.78 फीसदी, 5.81 फीसदी और 5.36 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। यूनाइटेड स्पिरिट्स और अडाणी एंटरप्राइज के शेयरों में भी क्रमशः 5.06 फीसदी और 4.89 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
हीरो मोटोकॉर्प, नवीन फ्लोरीन, CG कंज्यूमर, कमिंस और ट्रेंट क्रमशः 4.09 फीसदी, 2.28 फीसदी, 1.96 फीसदी, 1.86 फीसदी और 1.79 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.42 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 1.90 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।