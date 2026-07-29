शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 888 अंक उछला

शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 888 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (29 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 888 अंक की बढ़त के साथ आज 77,654.60 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 264 अंक चढ़कर 24,250.20 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 113 अंकों की बढ़त के साथ 18,087.70 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज कायन्स टेक, स्विगी और CG कंज्यूमर ने क्रमशः 12.73 फीसदी, 7.03 फीसदी और 6.81 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। KPIT टेक और जियो फाइनेंसियल के शेयरों में भी क्रमशः 6.03 फीसदी और 5.23 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
फीनिक्स मिल्स, अडाणी पोर्ट्स, केफीन टेक, मफसिस और ICICI लोम्बार्ड क्रमशः 5.57 फीसदी, 3.10 फीसदी, 2.56 फीसदी, 2.16 फीसदी और 2.08 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बढ़ी
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.42 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.19 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।