शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 609 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:09 pm Apr 29, 202604:09 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (29 अप्रैल) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 609 अंक की बढ़त के साथ आज 77,496.36 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 181 अंक चढ़कर 24,177.65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 10 अंक की गिरावट के साथ 17,029.30 अंक पर बंद हुआ।