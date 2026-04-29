शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 609 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 609 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (29 अप्रैल) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 609 अंक की बढ़त के साथ आज 77,496.36 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 181 अंक चढ़कर 24,177.65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 10 अंक की गिरावट के साथ 17,029.30 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज बंधन बैंक, गॉडफ्रे फिलिप्स और RBL बैंक ने क्रमशः 11.00 फीसदी, 7.52 फीसदी और 6.38 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वेदांता और कोचीन शिपयार्ड के शेयरों में भी क्रमशः 4.64 फीसदी और 4.61 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। JSW एनर्जी, पावर फाइनेंस, REC, जिंदल स्टील और BHEL क्रमशः 3.53 फीसदी, 3.46 फीसदी, 3.26 फीसदी, 2.96 फीसदी और 2.88 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बढ़ी
सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.39 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।