शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 776 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:09 pm Jul 27, 202604:09 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (27 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 776 अंक की बढ़त के साथ आज 76,835.78 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 228 अंक चढ़कर 23,995.95 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 225 अंकों की बढ़त के साथ 17,935.25 अंक पर बंद हुआ।