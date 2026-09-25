शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 315 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 77 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज कायन्स टेक, मैक्स फाइनेंशियल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने क्रमशः 4.00 फीसदी, 3.40 फीसदी और 3.38 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 3.03 फीसदी और 3.03 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

फोर्टिस हेल्थ, PB फिनटेक, वन 97 पेटीएम, MCX इंडिया और मैक्स हेल्थकेयर क्रमशः 4.50 फीसदी, 3.74 फीसदी, 3.54 फीसदी, 3.19 फीसदी और 2.92 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।