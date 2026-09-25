शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 315 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 77 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 315 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 77 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (25 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 317 अंक की बढ़त के साथ आज 73,895.74 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 77 अंक बढ़कर 23,140.50 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 43 अंकों की गिरावट के साथ 17,474.10 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज कायन्स टेक, मैक्स फाइनेंशियल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने क्रमशः 4.00 फीसदी, 3.40 फीसदी और 3.38 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 3.03 फीसदी और 3.03 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
फोर्टिस हेल्थ, PB फिनटेक, वन 97 पेटीएम, MCX इंडिया और मैक्स हेल्थकेयर क्रमशः 4.50 फीसदी, 3.74 फीसदी, 3.54 फीसदी, 3.19 फीसदी और 2.92 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.51 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.29 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।