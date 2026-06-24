शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स चढ़ा 790 अंक ऊपर

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्साइड इंडस्ट्रीज और इंटरग्लोब एविएशन ने क्रमशः 6.14 फीसदी, 5.40 फीसदी और 4.95 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। श्री सीमेंट और हिंदपेट्रो के शेयरों में भी क्रमशः 4.13 फीसदी और 4.07 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। GE वेर्नोवा TD, IRFC, हिटाची एनर्जी, सीमेंस और CG पावर क्रमशः 6.50 फीसदी, 6.25 फीसदी, 5.93 फीसदी, 3.38 फीसदी और 3.27 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।