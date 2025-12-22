शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 638 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज मझगांव डॉक, सोलर इंडस्ट्रीज और MCX इंडिया ने क्रमशः 5.67 फीसदी, 5.02 फीसदी और 4.99 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। नालको और रेल विकास के शेयरों में भी क्रमशः 4.42 फीसदी और 4.29 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। डिक्सन टेक्नोलॉजी, सम्मान कैपिटल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकॉर्प और प्रेस्टीज एस्टेट क्रमशः 2.35 फीसदी, 2.08 फीसदी, 1.41 फीसदी, 1.41 फीसदी और 1.29 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.34 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.08 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।