शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 564 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 67 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज पतंजलि फूड्स, मैनकाइंड फार्मा और कायन्स टेक ने क्रमशः 7.96 फीसदी, 5.96 फीसदी और 3.84 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सोलर इंडस्ट्रीज और LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 3.83 फीसदी और 3.62 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, उनो मिंडा, APL अपोलो, केफीन टेक और कंटेनर कॉर्प क्रमशः 8.28 फीसदी, 4.40 फीसदी, 3.92 फीसदी, 3.58 फीसदी और 3.47 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।