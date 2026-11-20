टॉप गेनर्स में आज इंडसइंड बैंक, सिटी यूनियन बैंक और अपोलो हॉस्पिटल ने क्रमशः 8.59 फीसदी, 6.16 फीसदी और 5.29 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 4.72 फीसदी और 4.21 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

कल्याण ज्वेलर्स, MCX इंडिया, स्विगी, आइनॉक्स विंड और GE वेर्नोवा TD क्रमशः 3.34 फीसदी, 3.02 फीसदी, 2.78 फीसदी, 2.65 फीसदी और 2.63 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।