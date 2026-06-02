शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 382 अंक ऊपर

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:10 pm Jun 02, 202604:10 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (2 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 382 अंक की बढ़त के साथ आज 74,649.84 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 100 अंक चढ़कर 23,483.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 8 अंकों की बढ़त के साथ 17,287.30 अंक पर बंद हुआ।