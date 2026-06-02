शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 382 अंक ऊपर

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 382 अंक ऊपर
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (2 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 382 अंक की बढ़त के साथ आज 74,649.84 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 100 अंक चढ़कर 23,483.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 8 अंकों की बढ़त के साथ 17,287.30 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज TCS, इंफोसिस और टाटा एलेक्सी ने क्रमशः 6.51 फीसदी, 5.68 फीसदी और 5.28 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। HCL टेक और कोफोर्ज के शेयरों में भी क्रमशः 4.05 फीसदी और 3.99 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। NHPC, फोर्स मोटर्स, हिटाची एनर्जी, BSE लिमिटेड और NTPC क्रमशः 6.36 फीसदी, 5.67 फीसदी, 3.50 फीसदी, 3.31 फीसदी और 2.98 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में बढत
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.56 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.66 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।