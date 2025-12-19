शेयर बाजार: सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी में दर्ज हुई इतनी तेजी

टॉप गेनर्स में आज टाटा एलक्सी, वोडाफोन-आइडिया और KPIT टेक ने क्रमशः 7.98 फीसदी, 5.93 फीसदी और 5.41 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। NBCC (इंडिया) और KEI इंडस्ट्रीज फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 5.02 फीसदी और 4.78 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ब्लू स्टार, चोला इन्वेस्टमेंट, वोल्टास, HDFC AMC और नुवामा वेल्थ क्रमशः 4.69 फीसदी, 3.31 फीसदी, 1.87 फीसदी, 1.86 फीसदी और 1.81 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.32 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.01 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।