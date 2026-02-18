शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 283 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 93 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 283 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 93 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (18 फरवरी) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 283 अंक की बढ़त के साथ आज 83,734.25 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 93 अंक चढ़कर 25,819.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 74 अंकों की बढ़त के साथ 17,123.45 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज HDFC लाइफ, BSE लिमिटेड और भारत डायनामिक्स ने क्रमशः 3.37 फीसदी, 2.98 फीसदी और 2.96 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। टाटा स्टील और CG पावर के शेयरों में भी क्रमशः 2.93 फीसदी और 2.90 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ONGC, आयल इंडिया, अरबिंदो फार्मा, LTI माइंडट्री और KPIT टेक क्रमशः 2.67 फीसदी, 2.42 फीसदी, 2.28 फीसदी, 2.14 फीसदी और 2.01 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बढ़ी
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.52 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.37 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।