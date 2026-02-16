शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 650 अंक ऊपर

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज GMR एयरपोर्ट, पावर ग्रिड कॉर्प और टोरेंट फार्मा ने क्रमशः 6.90 फीसदी, 4.63 फीसदी और 4.50 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अडाणी ग्रीन एनर्जी और अरबिंदो फार्मा फार्मा के शेयरों में भी क्रमशः 4.29 फीसदी और 3.40 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। BSE लिमिटेड, आइनॉक्स विंड्स, एंजल वन, PI इंडस्ट्रीज और मुथूट फाइनेंस क्रमशः 7.30 फीसदी, 4.88 फीसदी, 4.65 फीसदी, 3.05 फीसदी और 2.45 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।