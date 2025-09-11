शेयर बाजार में बढ़त हुई दर्ज, सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर हुआ बंद 

टॉप गेनर्स में आज अरबिंदो फार्मा, NHPC और GAIL ने क्रमशः 5.61 फीसदी, 3.34 फीसदी और 3.28 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हिंद जिंक और GAIL के शेयरों में भी क्रमशः 3.10 फीसदी और 2.72 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। एंजल वन, BSE लिमिटेड, नवामा वेल्थ, अंबुजा सीमेंट्स और KPIT टेक क्रमशः 4.57 फीसदी, 4.28 फीसदी, 3.40 फीसदी, 2.58 फीसदी और 2.29 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.09 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.24 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।