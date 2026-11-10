शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 107 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 58 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज डाटा पैटर्न, इंडियन रिन्यू और यूनियन बैंक ने क्रमशः 8.67 फीसदी, 7.47 फीसदी और 5.60 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। PNB और बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 5.27 फीसदी और 4.53 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

जुबिलेंट फूड, सिरम SGS, टाटा स्टील, मफसिस और बॉश क्रमशः 4.99 फीसदी, 2.86 फीसदी, 2.81 फीसदी, 2.73 फीसदी और 2.46 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।