शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 639 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:11 pm Mar 10, 202604:11 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (10 मार्च) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 639 अंक की बढ़त के साथ आज 78,205.98 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 233 अंक चढ़कर 24,261.60 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 256 अंक के बढ़त के साथ 16,262.25 अंक पर बंद हुआ।