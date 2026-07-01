शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 443 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:59 pm Jul 01, 202604:59 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (1 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 443 अंक की बढ़त के साथ आज 76,922.64 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 140 अंक चढ़कर 24,005.85 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 121 अंकों की बढ़त के साथ 17,716.10 अंक पर बंद हुआ।