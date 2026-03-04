शेयर बाजार: मध्य पूर्व में युद्ध से सेंसेक्स 1,122 अंक टूटकर बंद, निफ्टी इतना फिसला

शेयर बाजार में आज (4 मार्च) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 1,122 अंक की गिरावट के साथ 79,116.19 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 385 अंक फिसलकर 24,480.50 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 321 अंक की गिरावट के साथ 16,198.95 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज सोलर इंडस्ट्रीज, नालको और कोल इंडिया ने क्रमशः 3.82 फीसदी, 2.94 फीसदी और 2.09 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। भारती एयरटेल और इंफोसिस के शेयरों में भी क्रमशः 1.75 फीसदी और 1.44 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। पेट्रोनेट LNG, टाटा स्टील, गेल, सेल और रेल विकास क्रमशः 9.28 फीसदी, 6.77 फीसदी, 6.34 फीसदी, 6.02फीसदी और 5.81 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह युद्ध और तेल की कीमतों से बढ़ी चिंता शेयर बाजार में आज गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता युद्ध तनाव माना जा रहा है। क्षेत्र में लगातार हमलों और मिसाइल हमलों की खबरों से निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ है। इसी कारण बाजार में बिकवाली बढ़ गई। कच्चे तेल की कीमतें भी कई महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ने की आशंका से निवेशक सतर्क हो गए हैं।

अन्य वजह कमजोर रुपया और विदेशी निवेश की बिकवाली बाजार में गिरावट की एक और बड़ी वजह रुपये की कमजोरी है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। कमजोर रुपये के कारण विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार से पैसा निकालने लगे हैं। इसके अलावा, युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई है। निवेशकों को डर है कि अगर यह तनाव लंबा चला तो कंपनियों की कमाई और आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ सकता है।

