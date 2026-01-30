आज गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 296 अंक टूटा सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया , अरबिंदो फार्मा और ब्लू स्टार ने क्रमशः 11.14 फीसदी, 4.96 फीसदी और 4.87 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और नेस्ले के शेयरों में भी क्रमशः 3.57 फीसदी और 3.46 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। हिंद जिंक, वेदांता, नालको, मुथूट फाइनेंस और हुडको क्रमशः 12.12 फीसदी, 11.07 फीसदी, 10.12 फीसदी, 6.41 फीसदी और 6.04 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.68 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 3.57 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।