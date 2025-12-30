आज भी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 20 अंक टूटा सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज नालको, सेल और NMDC ने क्रमशः 5.27 फीसदी, 5.15 फीसदी और 3.18 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। जिंदल स्टील और इंडियन बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 3.11 फीसदी और 2.89 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। अंबर इंटरप्राइज, एंजल वन, मझगांव डॉक, NCC और PB फिनटेक क्रमशः 3.52 फीसदी, 3.33 फीसदी, 2.95 फीसदी, 2.81 फीसदी और 2.61 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज मामूली बदलाव देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.34 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.31 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।