शेयर बाजार आज भी भारी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 961 अंक लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज डिक्सन टेक्नोलॉजी, सीमेंस और ऑयल इंडिया ने क्रमशः 4.07 फीसदी, 2.45 फीसदी और 2.21 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। पेट्रोनेट LNG और मफसिस के शेयरों में भी क्रमशः 2.02 फीसदी और 1.55 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। एंजल वन, L&T फाइनेंस, CAMS, पिरामल फाइनेंस और गोदरेज प्रोपर्टीज क्रमशः 5.40 फीसदी, 5.32 फीसदी, 4.37 फीसदी, 3.87 फीसदी और 3.72 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.61 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।