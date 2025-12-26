आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, करीब 400 अंक टूटा सेंसेक्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:07 pm Dec 26, 202504:07 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (26 दिसंबर) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन आज सेंसेक्स 367 अंक की गिरावट के साथ 85,041.45 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 99 अंक फिसलकर 26,042.30 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 64 अंक की गिरावट के साथ 17,183.30 अंक पर बंद हुआ।