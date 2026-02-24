शेयर बाजार आज भी भारी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 1,068 अंक लुढ़का

शेयर बाजार में आज (24 फरवरी) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 1,068 अंक की गिरावट के साथ 82,225.92 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 288 अंक फिसलकर 25,424.65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 53 अंक की गिरावट के साथ 16,718.75 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज बंधन बैंक, अडाणी एनर्जी और AU स्मॉल फाइनेंस ने क्रमशः 3.97 फीसदी, 3.32 फीसदी और 2.88 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हिटाची एनर्जी और चोल इन्वेस्टमेंट के शेयरों में भी क्रमशः 2.72 फीसदी और 2.68 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। LTI माइंडट्री, टेक महिंद्रा, KPIT टेक, परसिस्टेंट और HCL टेक क्रमशः 6.84 फीसदी, 6.63 फीसदी, 6.42 फीसदी, 6.34 फीसदी और 6.10 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह क्यों दर्ज हुई बाजार में गिरावट? शेयर बाजार में आज भारी गिरावट की मुख्य वजहें वैश्विक व्यापार तनाव, अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता, अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव, IT सेक्टर में तेज बिकवाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी चिंताएं रहीं। इसके अलावा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई और चालू खाते पर दबाव की आशंका बढ़ाई। मजबूत डॉलर के कारण विदेशी निवेश निकलने का डर भी बना रहा, जिससे बाजार में व्यापक बिकवाली देखी गई।

