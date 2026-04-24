शेयर बाजार आज भी भारी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 982 अंक लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज कोचीन शिपयार्ड, अडाणी एनर्जी और हुडको ने क्रमशः 4.51 फीसदी, 3.72 फीसदी और 3.38 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। RBL बैंक और PNB हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 2.86 फीसदी और 2.57 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। इंफोसिस , परसिस्टेंट, HCL टेक, कोफोर्ज और LTM क्रमशः 6.93 फीसदी, 6.28 फीसदी, 5.82 फीसदी, 5.71 फीसदी और 5.50 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.40 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।