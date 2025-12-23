आज गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 42 अंक टूटा सेंसेक्स
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (23 दिसंबर) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 42 अंक की गिरावट के साथ 85,524.84 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 4 अंक चढ़कर 26,177.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक मामूली गिरावट के साथ 17,389.30 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज चोल इन्वेस्टमेंट, NMDC और IRFC ने क्रमशः 6.79 फीसदी, 3.83 फीसदी और 3.76 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कोल इंडिया और टीटागढ़ के शेयरों में भी क्रमशः 3.66 फीसदी और 3.61 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। कोफोर्ज, अडाणी एनर्जी, साईएन्ट, इंफोसिस और फेडरल बैंक क्रमशः 4.74 फीसदी, 1.65 फीसदी, 1.46 फीसदी, 1.43 फीसदी और 1.37 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.34 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.08 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।