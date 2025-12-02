शेयर बाजार: सेंसेक्स 503 अंक टूटकर बंद, निफ्टी में इतनी दर्ज हुई गिरावट

टॉप गेनर्स में आज एशियन पेंट्स, हिटाची एनर्जी और मदरसन ने क्रमशः 3.03 फीसदी, 2.52 फीसदी और 2.33 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ग्लेनमार्क और IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 1.90 फीसदी और 1.81 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। इंडियन बैंक, नवामा हेल्थ, सेल, NBCC (इंडिया) और मणप्पुरम फाइनेंस क्रमशः 2.63 फीसदी, 2.47 फीसदी, 2.44 फीसदी, 2.33 फीसदी और 2.32 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.75 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।