शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 1,470 टूटकर हुआ बंद, क्या है इस बड़ी गिरावट की वजहें?

शेयर बाजार में आज (13 मार्च) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 1,470 अंक की गिरावट के साथ 74,563.92 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 488 अंक फिसलकर 23,151.10 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 398 अंक की गिरावट के साथ 15,523.70 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज सिंजिन इंटरनेशनल, मुथूट फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने क्रमशः 4.15 फीसदी, 2.75 फीसदी और 2.44 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एंजल वन और HUL के शेयरों में भी क्रमशः 1.18 फीसदी और 1.08 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। लार्सन, अम्बर एंटरप्राइज, जिंदल स्टील, ब्लू स्टार और हिंडाल्को क्रमशः 7.54 फीसदी, 6.98 फीसदी, 6.67 फीसदी, 6.16 फीसदी और 6.16 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह वैश्विक तनाव और महंगे तेल से बाजार पर दबाव भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज तेज गिरावट दर्ज की गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका-ईरान संघर्ष से बढ़ता वैश्विक तनाव है। इस कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। महंगा तेल भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर दबाव बढ़ाता है। इसके साथ ही रुपये की कमजोरी और निवेशकों की चिंता ने बाजार के माहौल को और कमजोर बना दिया।

Advertisement

अन्य वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली और रुपये की कमजोरी बाजार में गिरावट की दूसरी बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की तेज बिकवाली रही। मार्च में अब तक विदेशी निवेशकों ने हजारों करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए हैं। रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से भी निवेशकों की चिंता बढ़ी है। कमजोर रुपये और वैश्विक अनिश्चितता के कारण बाजार पर दबाव बना हुआ है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट से बीते 6 दिनों में निवेशकों को करीब 20 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

Advertisement