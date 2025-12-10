शेयर बाजार: आज 275 अंक टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी इतना लुढ़का 

शेयर बाजार: आज 275 अंक टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (10 दिसंबर) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 275 अंक की गिरावट के साथ 84,391.27 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 81 अंक फिसलकर 25,758.00 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 191 अंक की गिरावट के साथ 16,918.75 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज हिंद जिंक, ICICI प्रूडेंटिया और AU स्मॉल फाइनेंस ने क्रमशः 4.31 फीसदी, 3.09 फीसदी और 2.23 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। HDFC AMC और आयशर मोटर्स के शेयरों में भी क्रमशः 1.97 फीसदी और 1.83 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। कायन्स टेक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, BSE लिमिटेड, MCX इंडिया और परसिस्टेंट क्रमशः 10.17 फीसदी, 8.44 फीसदी, 4.87 फीसदी, 4.77 फीसदी और 4.26 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज मामूली गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.79 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।