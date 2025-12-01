आज गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 64 अंक टूटा सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज IEX, वन 97 पेटीएम और साइएंट ने क्रमशः 5.32 फीसदी, 3.57 फीसदी और 3.53 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। केफीन टेक और TVS मोटर के शेयरों में भी क्रमशः 3.52 फीसदी और 3.31 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। मैक्स हेल्थकेयर, कायन्स टेक, पेज इंडस्ट्रीज, यस बैंक और दिल्लीवरी क्रमशः 3.22 फीसदी, 2.40 फीसदी, 2.39 फीसदी, 2.22 फीसदी और 2.02 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.29 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.74 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।