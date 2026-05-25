बड़े सौदे के बाद स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आया 5 फीसदी का उछाल बिज़नेस May 25, 2026

स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज (STL) के शेयरों में सोमवार को करीब 5 फीसदी का उछाल देखने को मिला। कंपनी की एक सहायक यूनिट ने एक बड़ी ग्लोबल टेक कंपनी के साथ लगभग 1.11 अरब डॉलर (करीब 100 अरब रुपये) का संभावित समझौता किया, जिसके बाद यह तेजी आई।

कई सालों की यह डील वित्त वर्ष 2027 से 2029 तक चलेगी। इस समझौते के तहत STL अमेरिका के अगली जनरेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर्स को हाई-स्पीड ऑप्टिकल सॉल्यूशंस देगा। AI इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते क्षेत्र में STL के लिए यह एक बड़ा और अहम कदम है।