बड़े सौदे के बाद स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आया 5 फीसदी का उछाल

बड़े सौदे के बाद स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आया 5 फीसदी का उछाल
स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज (STL) के शेयरों में सोमवार को करीब 5 फीसदी का उछाल देखने को मिला। कंपनी की एक सहायक यूनिट ने एक बड़ी ग्लोबल टेक कंपनी के साथ लगभग 1.11 अरब डॉलर (करीब 100 अरब रुपये) का संभावित समझौता किया, जिसके बाद यह तेजी आई।
कई सालों की यह डील वित्त वर्ष 2027 से 2029 तक चलेगी। इस समझौते के तहत STL अमेरिका के अगली जनरेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर्स को हाई-स्पीड ऑप्टिकल सॉल्यूशंस देगा। AI इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते क्षेत्र में STL के लिए यह एक बड़ा और अहम कदम है।
स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज न्यूरालीस की वजह से 175% की रैली
STL को यह कामयाबी कंपनी के मजबूत रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) और इसके नए न्यूरालीस पोर्टफोलियो की बदौलत मिली है। इस पोर्टफोलियो को खासतौर पर भारी-भरकम AI क्लस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है।
पिछले सिर्फ 3 महीनों में शेयर 175 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है, जिससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण 20,500 करोड़ रुपये से ऊपर निकल गया है।
हालांकि, अभी यह शेयर ओवरबॉट जोन में दिख रहा है, ऐसे में नजदीकी भविष्य में इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है।