स्टेरलाइट को टेलीकाॅम कंपनियों से मिला 960 करोड़ रुपये के अनुबंध

स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज (STL) ने एक भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की सप्लाई का 960 करोड़ रुपये का समझौता हासिल किया है।

यह अनुबंध 2 साल के लिए है, जिसे आगे बढ़ाने का विकल्प भी रखा गया है। इसकी डिलीवरी वित्त वर्ष 2028 और 2029 में होगी।

कंपनी ने यह उपलब्धि तब हासिल की है, जब उसने अब तक के अपने सबसे बेहतरीन तिमाही नतीजे पेश किए हैं। पिछले साल के 10 करोड़ रुपये के मुकाबले कंपनी का शुद्ध मुनाफा बढ़कर 197 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। साथ ही, इसकी कमाई भी 87 फीसदी बढ़कर 1,910 करोड़ रुपये हो गई है।