स्टरलाइट का वित्त वर्ष 2029 तक 20,000 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य
पुणे में मौजूद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। वह वित्त वर्ष 2029 तक 20,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करना चाहती है।
कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर्स और ऊंचे दर्जे के कनेक्टिविटी उत्पादों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, खासकर उत्तर अमेरिकी बाजार में इसके लिए बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं।
कंपनी के प्रबंध निदेशक अंकित अग्रवाल काफी उत्साहित दिख रहे हैं। उनका यह उत्साह 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बड़े ऑर्डर बुक और बेहतर मुनाफे के लक्ष्य की वजह से है।
डाटा से आएगा 50-60 फीसदी राजस्व
स्टरलाइट के 'लक्ष्य' नाम के प्लान के तहत कंपनी अपने कुल राजस्व का 50-60 प्रतिशत हिस्सा डाटा सेंटर सेगमेंट से जुटाना चाहती है। इसके साथ ही टेलीकॉम और फाइबर का कारोबार भी चलता रहेगा।
कंपनी इनोवेशन जारी रखने के लिए अपने राजस्व का 2 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में भी लगा रही है। निवेशक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं।
पिछले एक साल में स्टरलाइट के शेयर ने 558 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त हासिल की है, जो कंपनी की इन बड़ी विकास योजनाओं में निवेशकों के मजबूत भरोसे को दिखाता है।