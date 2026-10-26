स्टरलाइट का वित्त वर्ष 2029 तक 20,000 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य

स्टरलाइट के 'लक्ष्य' नाम के प्लान के तहत कंपनी अपने कुल राजस्व का 50-60 प्रतिशत हिस्सा डाटा सेंटर सेगमेंट से जुटाना चाहती है। इसके साथ ही टेलीकॉम और फाइबर का कारोबार भी चलता रहेगा।

कंपनी इनोवेशन जारी रखने के लिए अपने राजस्व का 2 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में भी लगा रही है। निवेशक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं।

पिछले एक साल में स्टरलाइट के शेयर ने 558 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त हासिल की है, जो कंपनी की इन बड़ी विकास योजनाओं में निवेशकों के मजबूत भरोसे को दिखाता है।