स्टार्टअप्स अपनी टीम छोटी करने के लिए ले रहे AI की मदद

यह केवल खर्च कम करने की बात नहीं है। रिटेल AI और इमर्जेंट जैसे स्टार्टअप्स कम लोगों के साथ भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

एजेंटकलेक्ट ने बिलिंग के काम को ऑटोमेट कर दिया है, जिससे उसके कर्मचारी 50 से घटकर 30 रह गए हैं। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन बैनर ने बताया कि इस बदलाव से कर्मचारियों को सामान्य कामों की बजाय ज्यादा रचनात्मक प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने का मौका मिलता है।

कई स्टार्टअप्स मानते हैं कि AI का समझदारी से इस्तेमाल करके वे अपनी टीम को छोटा रख सकते हैं और अपनी तरक्की की रफ्तार भी नहीं रुकने देते।