ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्टारबक्स जापान में अपने कारोबार को बेचने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस विचार पर गहराई से सोचने और आगे बढ़ने में मदद लेने के लिए उसने सिटीग्रुप और मॉर्गन स्टेनली जैसी बड़ी कंपनियों को अपने साथ जोड़ा है।

यह संभावित सौदा करीब 3 अरब डॉलर (270 अरब रुपये) की हो सकती है। इसमें कई रणनीतिक और वित्तीय निवेशक अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।