कैलिफोर्निया में अरबपतियों पर 5 फीसदी टैक्स लगाने की तैयारी, अर्थशास्त्रियों ने दी चेतावनी

कैलिफोर्निया अरबपतियों पर एक बार का 5 फीसदी टैक्स लगाने की तैयारी में है, लेकिन इस योजना को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस टैक्स से राज्य को कुल मिलाकर 39 अरब डॉलर (करीब 3,700 अरब रुपये) का नुकसान हो सकता है।

असल में इस टैक्स से केवल 30 अरब डॉलर (करीब 2,800 अरब रुपये) ही मिलने की उम्मीद है, जो कि 100 अरब डॉलर (करीब 9,500 अरब रुपये) के शुरुआती अनुमान से बहुत कम है।

इसकी बड़ी वजह यह है कि कई अमीर लोग पहले ही कैलिफोर्निया छोड़ चुके हैं, जिससे टैक्स देने वालों की संख्या घट गई है।