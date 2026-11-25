स्टैंडर्ड चार्टर्ड के भारत और दक्षिण एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीडी सिंह के मुताबिक, भारत अगले 5 से 6 सालों में 800 से 850 अरब डॉलर (करीब 74,000-79,000) के भारी पूंजीगत व्यय उछाल के लिए तैयार है।

बैंक भारत को दक्षिण एशिया में ग्रोथ का एक बड़ा इंजन मानता है और इस बड़े निवेश की लहर का अहम हिस्सा बनने की तैयारी में है।