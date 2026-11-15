विदेशों में निवेश के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने गिफ्ट सिटी में लॉन्च किए खास फंड

भारत में बहुत अमीर लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही वैश्विक निवेश में उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। इस पहल के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अमुंडी एसेट मैनेजमेंट और SBI फंड्स इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया है।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड के वेल्थ सॉल्यूशंस, रिटेल प्रोडक्ट्स और एनालिटिक्स के वैश्विक प्रमुख समीर सुब्बरवाल बताते हैं, "कई ग्राहक जब अपने देश में दौलत बनाते हैं तो वे अपने निवेश को अलग-अलग जगह फैलाने के लिए विदेशी बाजारों में भी पैसे लगाना चाहते हैं।" भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपने देश के लोगों को हर साल 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.3 करोड़ रुपये) तक विदेश में निवेश करने की इजाजत देता है। ऐसे में उम्मीद है कि अब से विदेशी निवेश का यह तरीका और ज्यादा पसंद किया जाएगा।