विदेशों में निवेश के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने गिफ्ट सिटी में लॉन्च किए खास फंड
स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने गिफ्ट सिटी में अपने 'सिग्नेचर CIO फंड्स' पेश किए हैं। इनका मकसद अमीर भारतीयों को विदेश में निवेश करने के ज्यादा मौके देना है।
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) से अगस्त में मंजूरी मिलने के बाद ये फंड पहले से ही 13 बाजारों में 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) का प्रबंधन कर रहे हैं।
इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को भारत से बाहर अपने पैसे को निवेश करने के और ज्यादा तरीके उपलब्ध कराना है।
अमीर लोग विदेशी निवेश पर दे रहे ध्यान
भारत में बहुत अमीर लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही वैश्विक निवेश में उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। इस पहल के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अमुंडी एसेट मैनेजमेंट और SBI फंड्स इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया है।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड के वेल्थ सॉल्यूशंस, रिटेल प्रोडक्ट्स और एनालिटिक्स के वैश्विक प्रमुख समीर सुब्बरवाल बताते हैं, "कई ग्राहक जब अपने देश में दौलत बनाते हैं तो वे अपने निवेश को अलग-अलग जगह फैलाने के लिए विदेशी बाजारों में भी पैसे लगाना चाहते हैं।" भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपने देश के लोगों को हर साल 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.3 करोड़ रुपये) तक विदेश में निवेश करने की इजाजत देता है। ऐसे में उम्मीद है कि अब से विदेशी निवेश का यह तरीका और ज्यादा पसंद किया जाएगा।