महंगाई आंकड़ों का भारतीय बॉन्ड बाजार पर दिखेगा असर

महंगाई आंकड़ों का भारतीय बॉन्ड बाजार पर दिखेगा असर
भारतीय सरकारी बॉन्ड सोमवार (9 नवंबर) को लगभग स्थिर रहे। कच्चे तेल के दाम स्थिर रहने से बाजार में शांति बनाए रखने में मदद मिली।
निवेशक इस समय सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि वे अमेरिका और भारत दोनों से आने वाले महंगाई के बड़े आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं।
इसके साथ ही 290.5 अरब रुपये के नए बॉन्ड की नीलामी भी बाजार में आने वाली है। उम्मीद है कि 10 साल वाले बॉन्ड की यील्ड 7.10 से 7.30 फीसदी के बीच बनी रहेगी।
ट्रंप के संकेत से कच्चे तेल में गिरावट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ किसी भी नए सैन्य कदम से इनकार किया है, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतें करीब 98 डॉलर (करीब 9,300 रुपये) प्रति बैरल पर टिकी हुई हैं।
इस खबर से फिलहाल बॉन्ड बाजारों को थोड़ी राहत मिली है। पिछले सप्ताह लंबी अवधि वाले बॉन्ड की यील्ड में लगभग 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अगले कदम का फिर से आकलन कर रहे हैं।
कारोबारी अब गुरुवार को जारी होने वाले महंगाई के आंकड़ों पर करीब से नजर रखे हुए हैं, जो बाजार में हलचल मचा सकते हैं और RBI के अगले फैसले को प्रभावित कर सकते हैं।