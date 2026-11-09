महंगाई आंकड़ों का भारतीय बॉन्ड बाजार पर दिखेगा असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ किसी भी नए सैन्य कदम से इनकार किया है, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतें करीब 98 डॉलर (करीब 9,300 रुपये) प्रति बैरल पर टिकी हुई हैं।

इस खबर से फिलहाल बॉन्ड बाजारों को थोड़ी राहत मिली है। पिछले सप्ताह लंबी अवधि वाले बॉन्ड की यील्ड में लगभग 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अगले कदम का फिर से आकलन कर रहे हैं।

कारोबारी अब गुरुवार को जारी होने वाले महंगाई के आंकड़ों पर करीब से नजर रखे हुए हैं, जो बाजार में हलचल मचा सकते हैं और RBI के अगले फैसले को प्रभावित कर सकते हैं।