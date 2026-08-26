स्टेबिलिटी AI को मिली करीब 720 करोड़ रुपये की फंडिंग

कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपने AI संचालित टूल्स को और बेहतर बनाने में करेगी। ये टूल्स खासकर म्यूजिक, वीडियो और इमेज बनाने वाले लोगों के काम आएंगे।

इसके लिए उसने म्यूजिक और गेमिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी की है, ताकि आर्टिस्ट और प्रोफेशनल्स के लिए क्रिएटिव टेक्नोलॉजी तैयार की जा सके।

इसके अलावा, इसने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (UK) में कॉपीराइट का एक अहम केस भी जीता है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रेम अक्कराजू के मुताबिक, यह निवेश हमारी उस सोच की पुष्टि करता है, जहां जनरेटिव AI हर निर्माता, संगीतकार और कहानीकार को ताकत देता है।