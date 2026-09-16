SS रिटेल ने लॉन्च किया 500 करोड़ रुपये का IPO, जानिए कितनी है शेयर की कीमत

महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर चलाने वाली SS रिटेल ने अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लॉन्च कर दिया है। यह शुक्रवार (18 सितंबर) तक खुला रहेगा।

बाजार में इस IPO को लेकर अभी से काफी चर्चा है क्योंकि ग्रे मार्केट से मिल रहे संकेतों के मुताबिक, इसमें 31 फीसदी तक की कमाई होने की संभावना है।

इसके जरिए कुल 500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है, जिसमें 360 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 140 करोड़ रुपये के शेयर मौजूदा प्रमोटर बेचेंगे। कंपनी ने अपने शेयरों की कीमत 403 से 424 रुपये तय की है। इसकीलिस्टिंग 23 सितंबर को हो सकती है।