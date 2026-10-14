SS रिटेल के शेयर तिमाही नतीजों से 19 फीसदी से ज्यादा उछले
SS रिटेल के शेयरों में बुधवार (14 अक्टूबर) को 19.5 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी हुई। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए पहली तिमाही में बेहद शानदार नतीजे पेश किए हैं।
कंपनी का मुनाफा 61 फीसदी बढ़कर 23.8 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि राजस्व 59 फीसदी बढ़कर 789.7 करोड़ रुपये रहा। यह सब मोबाइल की बढ़ती कीमतों और मौजूदा स्टोर्स पर ज्यादा लोगों की खरीदारी के कारण मुमकिन हुआ। कंपनी की इस रफ्तार ने निवेशकों को साफ तौर पर प्रभावित किया है।
इस तिमाही में खोले 33 नए स्टोर
इस तिमाही में कंपनी ने 33 नए स्टोर खोले हैं, जिससे 5 राज्यों में उसके स्टोर्स की कुल संख्या 536 हो गई है। कंपनी का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2028 तक उसके कुल 750 आउटलेट हो जाएं।
पुराने स्टोर्स की बिक्री में 34 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखा गया, जो मजबूत मांग का साफ संकेत है। इसके साथ ही, कुशल इंवेंट्री मैनेजमेंट ने चीजों को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाई।
खास बात यह है कि अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) आने के बाद से कंपनी के शेयर का दाम लगभग दोगुना हो चुका है।