SS रिटेल के शेयर तिमाही नतीजों से 19 फीसदी से ज्यादा उछले

इस तिमाही में कंपनी ने 33 नए स्टोर खोले हैं, जिससे 5 राज्यों में उसके स्टोर्स की कुल संख्या 536 हो गई है। कंपनी का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2028 तक उसके कुल 750 आउटलेट हो जाएं।

पुराने स्टोर्स की बिक्री में 34 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखा गया, जो मजबूत मांग का साफ संकेत है। इसके साथ ही, कुशल इंवेंट्री मैनेजमेंट ने चीजों को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाई।

खास बात यह है कि अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) आने के बाद से कंपनी के शेयर का दाम लगभग दोगुना हो चुका है।