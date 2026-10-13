श्रीधर वेंबू ने AI के कारण सॉफ्टवेयर नौकरियों पर खतरे की दी चेतावनी

इन सभी चुनौतियों के बावजूद वेंबू ने साफ किया है कि जोहो बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी करने की कोई योजना नहीं बना रही है। बढ़ती लागतों से निपटने के दौरान पिछले 18 महीनों में कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई है।

जोहो इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और अगले कुछ साल ही बताएंगे कि उसकी यह नई रणनीति कितनी कामयाब रहती है।

वेंबू ने इस अनिश्चितता वाले समय में कंपनी के साथ खड़े रहने के लिए कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जब कंपनी खुद को बदलते उद्योग के हिसाब से ढाल रही है, तब कर्मचारियों का धैर्य बहुत मायने रखता है।