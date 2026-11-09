श्रीधर वेंबू ने चीन के हालातों को लेकर दुनियाभर में बेरोजगारी की दी चेतावनी

वेंबू बताते हैं कि चीन में 16 से 24 साल की उम्र के करीब 18 फीसदी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर के पास कॉलेज की डिग्री है।

इससे साफ पता चलता है कि शिक्षा और उपलब्ध नौकरियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए वे सलाह देते हैं कि अब समय आ गया है कि लोग केवल पारंपरिक नौकरियों के पीछे न भागें, बल्कि खुद का व्यापार या स्वरोजगार शुरू करने के बारे में सोचें।

उनका मानना है कि छोटे व्यापार ही कभी खुशहाली लाते थे और अगर, हम फिर से उस रास्ते पर लौटें तो आज की तकनीकी युग की नौकरियों से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना कर पाएंगे।