श्रीधर वेंबू ने एलन मस्क के आरोप पर पटलवार किया है

श्रीधर वेंबू ने एलन मस्क की व्यंग्यात्मक पोस्ट पर साधा निशाना, मुकेश अंबानी का किया बचाव

क्या है खबर?

जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबू ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए भारत के नियामक ढांचे पर एलन मस्क की आलोचना का जवाब दिया है। उन्होंने देश में मोबाइल डाटा की कम कीमतों, सस्ती दवाओं और कम लागत वाले डिजिटल पेमेंट सिस्टम का हवाला देते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को फायदा हुआ है। उन्होंने यह प्रतिक्रिया मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट क्षेत्र में एकाधिकार के आरोपों के जवाब में दी है, जिसमें उन्होंने मुकेश अंबानी पर तंज कसा था।