जोहो इस साल क्यों नहीं बढ़ाएगी कर्मचारियों की सैलरी? श्रीधर वेम्बू ने बताई वजह

जोहो के संस्थापक ने कहा कि कंपनी बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी से बचने की पूरी कोशिश करेगी।

हालांकि, उन्होंने सॉफ्टवेयर क्षेत्र में नौकरियों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। उनके मुताबिक, कंपनी पिछले 18 महीनों से अपने कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ा रही है। दूसरी ओर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ओरेकल और TCS जैसी कंपनियों में भी छंटनी हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में अब तक दुनियाभर में 1.31 लाख से ज्यादा तकनीकी कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं।