श्रीधर वेंबु ने की अमीरी-गरीबी की खाई पाटने के लिए टेक्नोलॉजी बांटने की वकालत

जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबु ने दुनियाभर में टेक्नोलॉजी फिर से साझा करने की वकालत की है। उनका मानना है कि ऐसा करने से अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई कम हो सकती है।

उन्होंने याद दिलाया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देश एक-दूसरे की तरक्की में मदद करने के लिए साथ आए थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद से बौद्धिक संपदा के कड़े कानूनों ने गरीब देशों को और ज्यादा निर्भर बना दिया और उन्हें कर्ज में धकेल दिया।

वेंबु इसे 'वैश्वीकरण की मौत' बताते हैं और भारत से आगे बढ़कर ऐसी भूमिका निभाने का आग्रह करते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी सभी के लिए सुलभ हो जाए।