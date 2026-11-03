स्क्वेयरस्पेस ने 300 कर्मचारियों को नौकरी से क्यों निकाला?

वेबसाइट बनाने के क्षेत्र में तेजी से आ रहे बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए स्क्वेयरस्पेस ने अपनी टीम के लगभग 19 फीसदी यानि 300 कर्मचारियों की छंटनी की है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंथनी कैसलेना ने बताया कि यह फैसला पैसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि कंपनी को अधिक फुर्तीला बनाने के मकसद से लिया गया है। उनका कहना है कि इससे टीमें छोटी होंगी और प्रबंधन के स्तर कम किए जा सकेंगे।

कैसलेना ने कहा, "हमें जिस तरह से काम करने की जरूरत पड़ रही है, उसमें हमारे इतिहास के किसी भी दौर से ज्यादा तेजी से बदलाव आ रहे हैं।"