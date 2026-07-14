सोने के दाम 2 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंचे, 3 फीसदी की गिरावट
सोना मंगलवार (14 जुलाई) को 2 सप्ताह के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ती महंगाई की चिंता और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते हाजिर सोना 3993.83 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर आ गया।
सोमवार को इसमें एक दिन में 3 फीसदी की तेज गिरावट आई थी, जो बीते एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाएगा या नहीं, इस बारे में कोई संकेत पाने के लिए बाजार अब आज जारी होने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति (CPI) डाटा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
तेल की कीमतों में 9 फीसदी का उछाल
सोमवार को तेल की कीमतें 9 फीसदी उछल गईं। इसका मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। खाड़ी क्षेत्र में हुए हवाई हमलों और तेल टैंकरों पर हुए हमलों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे निवेशकों में चिंता फैल गई।
इन घटनाओं के असर से सरकारी बॉन्ड की यील्ड (प्रतिफल) और डॉलर दोनों मजबूत हुए। इसी बीच, यूरोपीय संघ (EU) ने सूडान के सोने के व्यापार पर पाबंदी लगा दी है। उन पर आरोप है कि सूडान इस व्यापार से मिले पैसों का इस्तेमाल जंग छेड़ने के लिए कर रहा है।
इससे दुनिया के बाजारों में और भी अनिश्चितता बढ़ गई है। अन्य कीमती धातुओं पर भी इसका असर पड़ा है। चांदी 1.2 फीसदी, प्लैटिनम में एक फीसदी और पैलेडियम में 0.4 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।