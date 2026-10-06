SPF ने डीपटेक स्टार्टअप्स की मदद के लिए पेश किया डीपवर्स प्लेटफॉर्म

स्टार्टअप पॉलिसी फोरम (SPF) ने हाल ही में डीपवर्स नाम का एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के डीपटेक स्टार्टअप्स को उन बड़ी चुनौतियों से लड़ने में मदद करना है, जिनका वे सामना करते हैं।

इस प्लेटफॉर्म को 30 निवेशक, संस्थापक और एक्सेल और बेसेमर वेंचर पार्टनर्स जैसे वेंचर कैपिटल फर्में सपोर्ट कर रही हैं। इंटेल और मेटा जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इससे जुड़ी हैं।

डीपवर्स का लक्ष्य सेमीकंडक्टर्स, स्पेसटेक और बायोटेक जैसे सेक्टर्स को आगे बढ़ाना है। SPF की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्वेता राजपाल कोहली ने इस पहल के बारे में कहा, "भारत के पास वर्ल्ड-क्लास डीपटेक के लिए संस्थापक हैं और अब धीरे-धीरे पैसा भी आ रहा है, लेकिन हमारी नीतियों को इसके साथ तालमेल बिठाना होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "जब किसी कंपनी को बनने में एक दशक लग जाता है तो संस्थापक और निवेशक ऐसे नियम चाहते हैं, जिनके आधार पर वे अपनी योजना बना सकें और उन नियमों को बनाने में उनकी बात भी सुनी जाए। डीपवर्स इसी आवाज को एक संस्थागत रूप देता है।"